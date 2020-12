Gondershausen: Baggerdiebstahl weiterhin ungeklÃ¤rt

If you have any problems concerning writing tasks, then you need the best look at this site that can solve them easily. We are ready to do it! Nach dem ersten Presseaufruf gab es mehrere Hinweise aus der Bevölkerung, sodass die Polizei aufgrund der unabhängigen Zeugenangaben davon ausgehen muss, dass der Bagger in der Tatnacht vom Tatort Gondershausen über Emmelshausen, die B327 in Richtung Fleckertshöhe, Waldesch und Remstecken gefahren wurde.

Kurz vor Koblenz verliert sich die Spur des Baggers. Die Polizei bittet daher erneut um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat das Fahrzeug in der Tatnacht (vermutlich fahrend) um Koblenz beobachtet und hat diese Beobachtung noch nicht mitgeteilt? Wer kann Hinweise auf einen möglichen Abstellort geben? Gibt es Hinweise zum Fahrer?

Sachdienliche Hinweise werden an die PI Boppard über Tel. 0 67 42 / 80 90 oder piboppard@polizei.rlp.de erbeten.