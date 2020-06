Grill ins Auto geladen und nicht bezahlt

Vandalismus an Grillhütte in Steffeln

Steffeln. Unbekannte haben die Grillhütte in Steffeln beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen dem 1. Mai und dem 7. Juni durch Graffiti (mit schwarzer und roter Farbe) Wände und Tische der Grillhütte in Steffeln. Zudem wurden im nahen Umfeld der Grillhütte eine Vielzahl von leeren…