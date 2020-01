ab 27. Januar 2020 Artikel teilen





Knorrköpp gehen auf närrische Zeitreise

Hunsrück/Nahe. Die Fünfte Jahreszeit ist bereits in vollem Gange. Vielerorts fanden schon die ersten Karnevalssitzungen statt. So auch am Wochenende in Boppard. Hier starteten die Knorrköpp mit dem Motto "In Zukunft und Vergangenheit, die Knorrköpp reisen durch die Zeit" auf große Zeitreise in der voll ausverkauften Bopparder Narrhalla.