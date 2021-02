Haarige Zeiten: Friseure demonstrierten in Mainz

see pages to cover your blog and social media marketing. Manage your entire content marketing strategy with robust tools. Mit Megafon, Plakaten und Bannern brachten die knapp 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre zentralen Forderungen zum Ausdruck. Zum einen forderten sie schnelle finanzielle Hilfe. Die Überbrückungshilfen für Januar sind nachweislich noch nicht angekommen. Zum anderen forderten sie eine schnelle Wiederöffnung.

Friseure dürfen ab 1. März wieder öffnen

Wir wissen was wir tun, ein Leitsatz aus der Handwerkskampagne für den Nachwuchs. Viele werden trotz der Schwierigkeiten weiterhin ausbilden. Denn ohne die Fachkräfteausbildung fehlt die Qualität für die Verbraucher. Denn genau diese wollen sich bei seinem Friseurbesuch nicht nur sicher fühlen, sondern danach auch schön.