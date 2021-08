Halbzeit beim Filmfest: Weitere Highlights warten

Hochkarätig sind auch die Gäste am nächsten Sonntag: »Mit Christian Schwochow und Julia von Heinz ist am 22. August die deutsche Regie-Elite in Simmern zu Gast«, freut sich Festspielleiter Urs Spörri. Beide stellen ihre neuesten Filme vor (»Je suis Karl«; »Und morgen die ganze Welt«).

Am Freitag und Samstag finden zudem die ersten »Heimatbegegnungen« statt: Am 20. August in Kirchberg (»Helden des Polarkreises«, Konzert Bojangles) und in Zell-Kaimt (»Der Rausch«, River Soul Connection) sowie am 21. August in Neuerkirch (»Einer nach dem anderen«, Akustikr) und erneut in Zell-Kaimt (»Curveball«, River Soul Connection).

Ein weiteres Highlight wartet am letzten Festwochenende: Ulrich Tukur ist einer der renommiertesten Schauspieler Deutschlands. Den meisten ist er bekannt in seiner Rolle als Wiesbadener Tatort-Kommissar Felix Murot. Doch war er auch in preisgekrönten Spielfilmen wie u.a. in „Das Leben der Anderen“ zu sehen.

In diesem Jahr kommt Ulrich Tukur persönlich nach Simmern zu den Heimat Europa Filmfestspielen und wird nicht nur als Preis-Pate am 28. August den EDGAR für den Besten modernen Heimatfilm 2021 überreichen. Zu den Höhepunkten der HEIMAT EUROPA Filmfestspiele 2021 gehört nämlich auch das Konzert von Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys am Vortag, Freitag, 27. August, auf dem Fruchtmarkt.

Tickets für alle Termine gibt’s beim WochenSpiegel. Mehr Info: www.heimat-europa.com