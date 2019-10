Helfend um die Welt: Multivisionsshow mit Reiner Meutsch

Saisonfinale im Lagerfeuerschein

Zülpich. Es ist das letzte große Event im diesjährigen Veranstaltungskalender der Seepark Zülpich gGmbH. Beim „Strandleuchten“ können die Besucherinnen und Besucher am Samstag, 26. Oktober, den Seepark Zülpich in den Abendstunden in einem besonderen Zusammenspiel von Wasser, Licht und Live-Musik erleben. Dank stimmungsvoller Strand-Illumination und spannender Piratengeschichten für Jung und Alt werden sie auf eine besondere Reise durch den Seepark genommen.