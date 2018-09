Historischer Jahrmarkt beim 43. Museumsfest

Neben Schiffsschaukel, nostalgischem Karussell und vielen Jahrmarktsbuden wie Dosenwerfen, Hau-den-Lukas oder dem Glücksrad ist diesmal auch ein historisches Flieger-Karussell dabei. Dort dürfen nicht nur Kinder mitfahren, auch die Eltern können als Begleiter im gleichen Flugzeugmodell abheben.

Auch abseits des Rummels gibt's viel zu erleben: Die Winzergenossenschaft Rheingrafenberg wird am Museumsfest die Trauben des Museumsweinbergs ernten. Die Weinlese soll zur Mittagszeit starten. Interessierte Besucher können gerne bei der Weinlese helfen oder sich mit den Winzern austauschen. Zum ersten Mal bietet der Avarella Hof von Tierärztin Alexandra Erbeldinger Ponyreiten auf ihren Mini-Ponys an. Ganz in der Nähe laden 60 viereckige Strohballen zum Bauen und Spielen ein. In diesem Jahr stattet zum ersten Mal die Soonwaldfee Lara Rennette dem Museumsfest einen Besuch ab. In den historischen Gebäuden finden zahlreiche Handwerksvorführungen statt. Auch der historische Dreschschuppen und die Museumsmühle sind in Aktion. Für die kleinen Besucher gibt es ein Puppentheater. Außerdem gestalten rund 100 Aussteller einen bunten und abwechslungsreichen Handwerker- und Bauernmarkt. Ein weiterer Programmhöhepunkt sind die Darstellungen der museumseigenen Projektgruppe „Alltag 1910“. Sie erweckt die Wohn- und Arbeitswelt unserer Vorfahren zum Leben.

Der Museumseintritt beträgt 5 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren haben wie immer freien Eintritt. Die Fahrgeschäfte und die Schiffsschaukel kosten pro Fahrt für Erwachsene 1 Euro und 50 Cent für Kinder. Die Jahrmarktsbuden wie Dosenwerfen oder das Glücksrad können kostenfrei ausprobiert werden. Dank der Spenden zahlreicher Sponsoren erhalten die Teilnehmer an diesen Buden auch kleine Gewinne. Die Parkplatzbetreuung wird von der Feuerwehr Monzingen übernommen. Die Parkgebühren in Höhe von 1,50 Euro pro Fahrzeug werden für die Jugendabteilung der Feuerwehr verwendet .

Weitere Informationen gibt es über Telefon 0 67 51 / 85 58 80 oder unter: www.freilichtmuseum-rlp.de