Hochzeitsmesse Rhein-Nahe: Wer traut sich 2020?

Hochzeitskutschen und Limousinen, beeindruckende Torten, kreative Fotografie, Traumreisen, romantische Musik, besondere Orte zum Feiern, pfiffige Festdekorationen und aktuelle Mode für die Braut, den Bräutigam und Hochzeitsgäste - wer sich rund um die Hochzeit informieren möchte, dem wird dafür bei der Hochzeitsmesse Rhein-Nahe im Großen Kursaal im Parkhotel Kurhaus in Bad Kreuznach am Wochenende 18. und 19. Januar eine besonders gute Gelegenheit geboten.

Hochzeitsmesse mit Ausstellern von A bis Z

Jeweils von 11 bis 18 Uhr haben angehende Brautpaare sowie deren Freunde und Verwandte die Möglichkeit, sich von fachkundigen Ausstellern aus etlichen Bereichen informieren und inspirieren zu lassen, so dass rund um die Hochzeit von A bis Z keine Frage mehr offenbleibt. Im angenehmen Kursaal-Ambiente kann in Ruhe geschaut und gestöbert werden. Die Vielfalt der Aussteller ist dabei so groß, dass Besucher nicht nur Anregungen und Ratschläge für die persönliche Traumhochzeit, sondern auch für viele andere festliche Anlässe finden, sei es für die Taufe, einen besondere n Geburtstag oder ein festliches Firmen-Event. Geboten wird zudem ein Bühnenprogramm mit Braut- und Abendmodenschau, so dass Besucher Modetrends live erleben können. Der Eintritt zur Hochzeitsmesse Rhein-Nahe in Bad Kreuznach kostet 5 Euro p. P., Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Mehr zur Hochzeitsmesse Rhein-Nahe gibt es auch im kommenden gedruckten WochenSpiegel Bad Kreuznach vom 15. Januar zu lesen.