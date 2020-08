Hunsrück Klinik heißt das 300. Baby willkommen

Dr. Kay Goerke, Chefarzt der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe, gratulierte den Eltern zur Geburt und hofft, die Rekordzahl von 540 Geburten in 2019 auch in diesem Jahr erreichen zu können: „Ich bin sehr stolz auf die gute Arbeit meines Teams. Es ist schön, dass so viele Eltern uns das Vertrauen schenken und sich für die Entbindung in unserem Haus entscheiden. Wir wünschen der jungen Familie alles Gute und viel Freude mit ihrem Nachwuchs.“

Bisher wurden insgesamt 142 Mädchen und 158 Jungen in der Hunsrück Klinik Simmern geboren. Auch für die Nachsorge bietet die Hunsrück Klinik einen besonderen Service: die Tele-Hebammensprechstunde. Dabei handelt es sich um ein durch Mittel der Europäischen Union und des Landes Rheinland-Pfalz gefördertes Projekt für die Entwicklung des ländlichen Raums. Mütter, die keine Nachsorgehebamme gefunden haben, können per Video-Chat über Smartphone, Tablet oder Laptop mit einer Hebamme in der Klinik kommunizieren. Hierdurch erhalten sie sofortige und professionelle Hilfe durch eine qualifizierte Ansprechpartnerin.

Weitere Informationen zur Geburtshilfe und den Angeboten: www.von-anfang-an.info