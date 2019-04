Illegale Müllentsorgung und Fahrten unter Drogeneinfluss

In der Nacht vom 5. auf den 6. April meldete ein aufmerksamer Mitbürger im Bereich Boppard eine verdächtige Person auf einem Nachbargrundstück. Der Verdächtige konnte durch eine entsandte Streife auf dem Dach eines Wohnanhängers angetroffen werden, der auf dem Grundstück stand. Bei dem jungen Mann konnten Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

Am Freitagmorgen, 5. April, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Hauptstraße in Büchenbeuren, Höhe Anwesen Nr. 18, einen parkenden schwarzen Audi A 4 und beschädigte das Fahrzeug erheblich. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Hinweise zum dem flüchtigen Fahrzeug machen können, möchten sich bitte bei der Polizeiwache Hahn, Tel. 06543/9810, melden.

Am Samstagmorgen, 6. April, missachtete in Dillendorf gegen 10 Uhr eine 78-jährige PKW-Führerin an der Einmündung Auf dem Schloß/Zufahrt Friedhof die Vorfahrt eines bevorrechtigten PKW, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Es entstand Sachschaden von circa 6 000 Euro; beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Büchenbeuren, Dietrichshöhe, an einem parkenden PKW die amtlichen Kennzeichen SIM-O 320 entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor.

Ein weiterer Kennzeichendiebstahl ereignete sich in der Laubacher Straße in Kastellaun. Dort wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag von einem an einem Feldweg abgestellten PKW die amtlichen Kennzeichen SIM-AS 66 entwendet. In diesem Fall liegen bislang auch keine Täterhinweise vor.

Zudem kam es zu Fahrten unter Drogeneinfluss: Am Freitagabend wurde in Kastellaun eine Fahrzeugführerin festgestellt, die unter Drogeneinfluss stand. Die Betroffene räumte den Konsum von Cannabis ein; ein Drogenschnelltest reagierte auch positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet; der Führerschein präventiv sichergestellt.

Am Samstagnachmittag kontrollierte eine Streife in Rheinböllen einen Fahrzeugführer, der unter dem Einfluss von Amfetamin stand. Bei der Durchsuchung der Person fanden die Beamten in dessen Kleidung geringe Mengen Betäubungsmittel, die sichergestellt wurden. Auch hier wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein einbehalten. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.