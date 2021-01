Impfzentrum in Simmern ist gestartet (VIDEO)

Many university students ask us that can someone Essay On Generation X And Y for me. Yes, we always available to provide unique dissertation to release your tension. „Wir werden heute 60 Personen hier impfen“, sagt Bröhr. Ebenso am Freitag. Ab Montag stehen dann täglich 110 Impfdosen bereit. Ab Februar sollen dem Kreis täglich 220 Impfdosen zur Verfügung stehen (siehe Video).

Bereits zum Start der Terminvergaben letzte Woche Montag hat Rheinland-Pfalz Innerhalb von nur sechs Stunden konnten insgesamt knapp 28 000 Terminregistrierungen vergeben.

Die Terminvergabe für alle Impfzentren im Land ist im Internet unter impftermin.rlp.de sowie telefonisch über 08 00 / 5 75 81 00 (montags bis samstags von 8 Uhr bis 22 Uhr, sonn- und feiertags zwischen 10 Uhr und 16 Uhr) erreichbar.

Bericht in der nächsten Ausgabe.