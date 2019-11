Im Pariser Viertel wird Herbstfest gefeiert

Hunsrück/Nahe. Am Samstag, 9. November, lädt der Stadtteilverein Pariser Viertel zum Herbstpicknick ein. Von 10 bis 14 Uhr sind alle eingeladen, am Spiel- und Bolzplatz in der Kilianstraße in Bad Kreuznach zusammenzukommen und einen schönen Spätherbsttag zu verbringen.