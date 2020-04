Jetzt bewerben: Sparda-Gewinnsparverein unterstützt Vereine

Dazu müssen sie in wenigen Sätzen schildern, „wo der Schuh drückt“ und sich per Online-Formular ab Donnerstag, 23. April, auf www.spardahilft.de bewerben. Eine Jury prüft und entscheidet dann wöchentlich nach Dringlichkeit über die Vergabe der Spendengelder und veröffentlicht die ausgewählten Projekte auf www.spardahilft.de.

150 000 Euro stehen zur Verfügung

Das Geld wird schnellstmöglich auf das jeweilige Vereinskonto überwiesen. Insgesamt stellt der Gewinnsparverein der Sparda-Bank Südwest e.V. 150.000 Euro für die Aktion zur Verfügung, so können bis zu 150 Vereine Unterstützung erhalten. Die Aktion läuft so lange, bis alle Gelder vergeben sind.

Online-Spendenaktion "Spardahilft.de" geht in diesem Jahr bereits in die 15. Runde. Diesmal ist aber alles anders als gewohnt: "Viele Vereine und Projekte in unserer Region kämpfen schon jetzt mit großen Problemen aufgrund der Corona-Krise. Deshalb haben wir unser Aktionskonzept kurzentschlossen komplett umgestrickt. Wir verzichten in diesem Jahr auf ein aufwendiges Bewerbungs- und Abstimmungsverfahren um jetzt dort schnell helfen zu können, wo Hilfe dringend benötigt wird", erklärt Sarah Lelle, zuständig für die Soforthilfe-Aktion bei der Sparda-Bank Südwest eG.

Egal ob es sich um Fördervereine von Schulen und Kitas, Tierschutzvereine, Musikvereine, Sportvereine oder sonstige Vereine und Einrichtungen in Rheinland-Pfalz und im Saarland handelt - alle können sich bewerben. Voraussetzung ist, dass sie zur Ausstellung einer Spendenbescheinigung berechtigt sind. "Schreiben Sie uns, wie sich Corona auf Ihre Vereinsarbeit auswirkt und warum Ihr Projekt unsere Hilfe benötigt. Oder auch, was Sie in der aktuellen Lage gelernt haben und wie Sie sich für eine ähnliche Situation mit unserer Unterstützung wappnen können", so Lelle. Die Teilnahmebedingungen und das Bewerbungsformular findet man ab Donnerstag, 23. April auf www.spardahilft.de.