Karbach gewinnt Derby mit 0:3

FC-Coach Torsten Schmidt musste auf seine verletzten Verteidiger Beck und Marx verzichten, setzte klar auf eine starke Offensive. Feilberg, Köppen und Kunz standen in der Startelf und zusammen mit Jakobs auf rechts sowie Puttkammer auf der linken Seite setzten sie die Gastgeber direkt unter Druck.

Erstes Tor in der 37. Minute

Schon nach vier Minuten ging ein Kopfball von Eberhardt aus kurzer Entfernung an den TSV-Pfosten. Das Metall rettete auf der anderen Seite auch die Gäste in der 20. Minute vor einem Rückstand bei einem Schuss von Jeremy Heyer. In der Luft war TSV-Torwart Jonas Börsch sicher, bei seinen Abschlägen zeigte er aber Nerven. Und genau das führte in der 37. Minute zum ersten Tor des Tages. Börsch rutschte der Ball bei einem Abwurf zu früh aus der Hand, ein Rettungsversuch des Torhüters gegen den schnell reagierenden Karbacher Tobis Jakobs ging daneben. „TJ“ gelang der Pass nach Innen zum völlig freistehenden Enrico Köppen, der keine Mühe hatte, sein Team mit 1:0 in Führung zu bringen.

TSV gab nicht auf

Ärgerlich für den TSV, der sich aber nicht aufgab. Das sah man besonders zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der sich Karbach in den ersten 15 Minuten mal wieder die schon öfter gesehene „Auszeit“ in dieser Spielphase leistete. Tobis Lenz und erneut Jeremy Heyer hatten in der 48. und 52. Minute die Chance zum Ausgleich. Doch er wollte - wie ebenfalls im TSV-Spiel in dieser Saison oft erlebt - nicht gelingen.

Eine Vorentscheidung bahnte sich in der 71. Minute an. Enrico Köppen, nach Formkriese und öffentlicher Trainerschelte, diesmal mit einer starken Partie, hatte sich rechts durchgespielt, traf aus spitzem Winkel den langen Innenpfosten. Den Abpraller drosch Oskar Feilberg direkt auf das Tor, dazwischen stand aber Martin Weber, der aufgrund des schnellen Ballfluges die Hand nicht mehr wegziehen konnte. Was folgte war ein Elfmeterpfiff und dazu als hartes Urteil die rote Karte für Weber. Michael Kohns setzte den Strafstoß zum 2:0 unhaltbar ins Netz.

0:3 besiegelt

Karbachs Youngster Linus Peuter kam in der 65. Minute auf den Platz und sorgte in den letzten 20 Minuten noch einmal für weiteren Angriffsdruck. In der 80. Minute krönte er seine gute Leistung mit dem 3:0. Seinen ersten Schuss aus kurzer Distanz im Strafraum konnte Keeper Jonas Börsch noch sehenswert abwehren, gegen den direkt folgenden Nachschuss des Karbachers war er aber dann machtlos.

Insgesamt erwies sich die Mannschaft vom Karbacher Quintinsberg als das stärkere und erfahrenere Team. Trainer Torsten Schmidt sah seinen FC als verdienten Sieger: „Mit der offensiven Aufstellung lagen wir richtig, die drei Punkte sind verdient. Jetzt haben wir 21 Zähler und mit denen geht es nun gegen die starken Teams aus Kaiserlautern, Engers und RW Koblenz. Wir sind gerüstet.“

Als lange offen bewertete sein Gegenüber Julian Feit die Partie. „Aber wieder belohnen wir uns nicht, machen kein Tor und dann verliert man halt.“ Der TSV bleibt mit sieben Punkten Tabellenletzter. „Für uns ist jedes Oberligaspiel eine Motivation und deshalb werden wir weiterkämpfen.“

Karbacher und Emmelshausen sind beide am kommenden Samstag (20. Oktober, 15.30 Uhr) wieder dran. Der TSV steht in Mechtersheim vor einer schwierigen Aufgabe, Karbach wird versuchen, die gute Stimmung aus dem Derby in das Heimspiel gegen die „kleinen roten Teufel“ aus Kaiserslautern mitzunehmen.