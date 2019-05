Karbach siegt im Derby mit 2:0

Von Arno Boes.

Beide Mannschaften spürte man an, dass sie mit allen Mitteln den Sieg für sich verbuchen wollten, um die Chancen auf den Klassenerhalt zu verbleiben. Dabei kamen die Karbacher aber etwas besser zurecht, sie wirkten abgeklärter, hatten ein gutes Stellungsspiel und machten so über ihre rechte Angriffsseite immer wieder Druck nach vorne. Das führte in der achten Minute zum ersten Eckball für die Gastgeber, den hoch in den Strafraum gespielten Ball köpfte der immer bei diesen Standards aufrückende FC-Verteidiger David Eberhardt zum 1:0 ins Netz. Damit gewann das Spiel der Karbacher weiter an Sicherheit und nur ganz selten kam der TSV Emmelshausen mal in Strafraumnähe des Gegners. Bis zur Halbzeit blieb das so, Karbach hatte noch die ein oder andere Chance, war unter dem Strich das sichtlich bessere Team.

Der zweite Durchgang begann mit dem schon öfter in der Saison gesehenen Durchhänger des FC Karbach, der meist so runde 15 Minuten dauert. Der TSV kam vorne etwas gefährlicher zum Abschluss, FC-Torwart Lukas Schmitt zeigte aber ebenfalls ein sicheres Spiel, machte auch gute Chancen des TSV mit gekonnten Paraden zu Nichte.

In der 61. Minute holte sich der an diesem Abend überragende FC-Mittelfeldspieler Tim Puttkammer das Leder an der Mittellinie, ging auf das TSV-Tor zu, umspielte im Strafraum noch drei Abwehrleute. Dann legte er sich das Spielgerät auf den rechten Fuß und schoss es überlegen in den oberen Torwinkel unhaltbar für TSV-Keeper Jonas Börsch. Mit diesem Treffer zum 2:0 krönte der beste Spieler auf dem Platz seine Leistung.

In der Folge wirkte der TSV Emmelshausen dann doch etwas angeschlagen, man spürte, dass die Mannschaft von Trainer Julian Feit sich der zuspitzenden Lage im Abstiegskampf bewusst wurde. Trotzdem gab das Team nicht auf, versuchte noch den ein oder anderen Angriff zum Erfolg zu führen, letztendlich aber vergeblich. Die Erleichterung über die gewonnenen Punkte war im Schlussjubel auf der Karbacher Bank deutlich herauszuhören. Und der Sieg gegen den Lokalrivalen war am Ende auch verdient, weil Karbach u.a. mit Puttkammer, Kapitän Maxi Junk, der Abwehr mit David Eberhard, Julian Hohns und Mathias Fischer sowie im Sturm mit dem unermüdlichen Oscar Feilberg die stärkeren Einzelakteure hatten. Insgesamt machte sich eben doch die etwas größere Erfahrung der Blauen in Sachen Oberliga-Abstiegskampf bemerkbar.

Noch ist der FC rechnerisch aus diesem nicht ganz heraus. Neun Punkte werden noch ausgespielt, sechs hat Karbach Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Und mit dem 1. FC Kaiserslautern, dem FV Engers und im letzten Spiel Rot-Weiß Koblenz hat man auch noch die richtig dicken Brocken vor der Brust. Aber an den letzten drei Spieltagen werden sich die hinter Karbach stehenden Mannschaften noch gegenseitig Punkte wegnehmen, so dass das Polster für die Hunsrücker wohl reichen kann. Der TSV hat auf den rettenden 13. Platz nun neun Punkte Rückstand und das wesentlich schlechtere Torverhältnis als die Gegnerschaft. Da wird man sich dann doch so langsam mit dem Abstieg befassen müssen, was aber nach Worten der Vereinsverantwortlichen kein Drama sein soll. Man bleibt der Linie treu, keinen Druck auf das Team und den Trainer auszuüben, sondern lieber die Saison mit Anstand zu Ende zu führen und die gewonnenen Oberliga-Erfahrungen dann im nächsten Jahr positiv einfließen zu lassen.

Am kommenden Freitag (10. Mai) spielt der TSV um 20 Uhr auf eigenem Platz gegen den TuS Mechtersheim, Karbach tritt am Samstag (11. Mai) um 17 Uhr bei der U21 des 1. FC Kaiserslautern an.