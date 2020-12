Kastellauner Schulteam ist beim "Tigerenten Club" zu sehen

If they really think that top essay writing websites even ready to pay for essay writing and are sure that I have to pay to write essay for me, Diese Woche kämpft das „Tigerenten“-Team vom Georgii-Gymnasium in Esslingen gegen das „Frösche“-Team von der Integrierten Gesamtschule Kastellaun um den goldenen Tigerenten-Pokal. Das Moderationsduo Amelie Stiefvatter und Johannes Zenglein feuert die Schulteams an und auch Maskottchen Günter Kastenfrosch ist mit dabei. Die actionreichen Spiele mit beiden Schulteams werden in der Show-Arena der SWR Studios in Baden-Baden aufgezeichnet. Daraus entstehen Einspieler für die wöchentlich live produzierte „Tigerenten Club“-Sendung in Stuttgart – immer mit aktuellen Themen oder spannenden Gästen. Dieses Mal präsentieren Artistin Lea und Jongleur Thomas ihr Können und beantworten Fragen zum Leben auf der Bühne.

Ab sofort können die Zuschauer und Fans interaktiv am „Tigerenten Club" teilnehmen: Auf der neu gestalteten Webseite tigerentenclub.de können sie Fragen ins Studio schicken, Studiogäste herausfordern und das Live-Geschehen beeinflussen.

Schulteams aus Esslingen und Kastellaun

Dont Bother Your Head Buy Essays Online. Need to buy an essay online? and it will encourage you to get link paper from us. Wie immer geht es beim „Tigerenten Club“ auch um den guten Zweck: Beide Schülerteams wetteifern um Spendengelder für ein Hilfsprojekt der SWR „Herzenssache". Für das Tigerenten-Team vom Georgii-Gymnasium in Esslingen sind Emil, Ana und Jason mit dabei. Sie setzen sich für das Projekt „Auszeit auf dem Schloss Hunsrück" ein. Rafael, Lilly und Tino von der Integrierten Gesamtschule Kastellaun spielen für das Frösche-Team und für das Projekt „Forscherstunden für kleine Entdecker".

Der „Tigerenten Club” ist eine Produktion des Südwestrundfunks für Das Erste und KiKA. Seit mehr als 20 Jahren steht das Format für Action, Spaß und kunterbunte Themen. Zwei Schulklassen treten in spannenden Spielen gegeneinander an, bis sich am Ende entscheidet, ob die Schüler die kultige Rodeo-Ente bezwingen können.

www.tigerentenclub.de