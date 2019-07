ab 28. Juli 2019 Artikel teilen





"Keep Calm and Cherry On"

Hunsrück/Nahe. Eine neue Kampagne des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal erinnert an die Geschichte des Kirschanbaus im Mittelrheintal. "Keep Calm and Cherrry On!" So lautet der Slogan - angelehnt an den englische Redensart "keep calm and carry" (dt.: bleib ruhig und mach weiter).