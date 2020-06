"Kleine Räuber" gehen trotz Corona auf große Fahrt

Erneut können an 4 Samstagen in den Sommerferien Kinder zwischen 6 und 12 Jahren aus den Ortsbezirken der Stadt Boppard am BfB-Ferienprogramm teilnehmen.Geplant sind ein Ausflug in den Tiererlebnispark Bell, ein Besuch der „Römerwelt“ in Rheinbrohl mit verschiedenen Workshops, der traditionelle Kinotag und der Abenteuertag auf dem Jugendzeltplatz mit Aktivitäten in vielen Gruppen.

Die genauen Angaben folgen über rechtzeitige Pressemeldungen. Vormerken sollten sich die Eltern die Samstage 25. Juli, 1. August., 8. August und 15. August 2020.

www.buerger-fuer-boppard.de