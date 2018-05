Klick für deine Band!

Sängerin Melody Mahl aus Bacharach, Jörn Fülber am Schlagzeug, Maximilan Mades an der Gitarre und Lasse Muche am Bass sind »Almost Awful«. Die Band spielt seit März 2017 zusammen, rockt das Haus unter anderem mit Blues Rock und Alternativ Rock und wagt jetzt den Sprung auf die große Bühne. Vielleicht, denn dafür sind die jungen Musiker aus dem Raum Mittelrhein und untere Nahe jetzt auf den kräftigen Support ihrer Fans angewiesen. Der Grund: »Almost Awful« machen beim Bandwettbewerb »Ticket to Rock« mit.

Und darum geht‘s: Bei »Ticket to Rock«-Wettbewerb können Bands aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland einen Auftritt auf dem Festival »Rocco del Schlacko Festival« (9. bis 11. August in Püttlingen im Saarland) erringen. Jahr für Jahr pilgern rund 24 000 Rock- und Partyverrückte in Richtung Püttlingen, um dort drei volle Tage Live-Acts wie in diesem Jahr beispielsweise Bad Religion, Kraftklub und Materia zu erleben - und vielleicht auch »Almost Awful«.

Um diesen Band-Traum wahr werden zu lassen, hat die Band aktuell ein Video zu ihrem selbstgeschriebenen Song »Johnny F« gedreht und zum »Ticket to Rock«-Wettbewerb eingereicht. Jetzt sind die Fans der Band gefragt: Auf www.tickettorock.de/voting sind die Videos der teilnehmenden Band zu sehen. Während der ersten Voting-Phase heißt es bis 18. Juni: Fans mobilisieren und Klicks sammeln. Die fünf Bands mit den meisten Klicks treten dann nochmals gegeneinander an. Die Video-Zählerstände werden auf Null gesetzt und bis 9. Juli können Fans wieder abstimmen. Wer dann die meisten Klicks erringt, darf beim »Rocco del Schlacko Festival« im Vorprogramm spielen.

Also: Du willst »Almost Awful« auf die große Bühne verhelfen. Dann stimme für ihr Video auf https://www.tickettorock.de/voting/.