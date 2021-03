Klimawandel und wir â€“ eine Veranstaltungsreihe

Argumentative Essay Mandatory Military Service to Create Brilliant Ph.D. Projects. Leave the process of writing your dissertation to the leading academic service full of certified writers from the US and the UK. Take this one step to your desired degree! Why You May Need Professional Dissertation Writers Online. Writing a dissertation is like a pain in the neck or the worst nightmare. Even if you are one Nicht erst seit der Enzyklika "Laudato Si´" von Papst Franziskus hat Glaube mit Engagement im Umweltschutz zu tun. Liebe und Respekt zu den Mitgeschöpfen sind grundlegende Haltungen, die nicht folgenlos bleiben können. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit dem wichtigen Thema Klimawandel und den Handlungsmöglichkeiten zu dessen Begrenzung.

Die Reihe möchte aufzeigen, wie Klimaschutz funktioniert und warum er so dringend ist. Sie möchte spirituelle Impulse setzen und den gesellschaftlichen Zusammenhang ergründen. Über allem steht die Frage, was bedeuten die Erkenntnisse für jede/n persönlich, aber auch für das Bistum Trier? Wie kann unser Handeln besser werden? Eine Reihe von Online-Terminen macht den Anfang, ab April sind dann auch Termine an verschiedenen Orten des Bistums geplant, meist im Freien.

Einen Überblick sowie Informationen zu den einzelnen Themen und Anmeldemöglichkeiten sind zu finden unter www.umwelt.bistum-trier.de/veranstaltungsreihe-klimawandel. Informationen per Post oder Mail können angefordert werden bei schoepfung@bistum-trier.de oder 0651 / 99372720.