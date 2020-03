Kreis richtet Auskunftsstelle zum Coronavirus ein

Unter den Rufnummern 0671 / 803-1070, -1071 und -1072 sowie unter der E-Mail-Adresse CoronaAuskunft@kreis-badkreuznach.de sind diese zu erreichen. Die Telefone sind zunächst zu den Bürozeiten erreichbar und dienen dazu, wichtige Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu klären. "Bitte beachten Sie, dass keine Diagnostik am Bürgertelefon erfolgen kann. Hierfür wenden Sie sich bitte weiterhin an Ihren Hausarzt", erinnert Gesundheitsdezernent Hans-Dirk Nies.

„Auch weiterhin besteht absolut kein Grund zur Panik“, ergänzte Gesundheitsamtsleiter Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg. Immer wieder sei in den vergangenen Tagen und Wochen aus den unterschiedlichsten Expertenkreisen verdeutlicht worden, dass sich das Virus ähnlich einer herkömmlichen Grippe verhalte – in Symptomen und Auswirkung. „Es gibt keinen Grund, diesen wissenschaftlichen Expertenmeinungen nicht zu vertrauen“, so der Amtsarzt. Dennoch halte man – ebenso wie bei jeder Grippeepidemie – aber Augen und Ohren offen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben.

„Stand jetzt liegen auch weiterhin keine bekannten Erkrankungen an dem Coronavirus im Landkreis vor“, so Nies. Hingegen zugenommen habe die Zahl der erkrankten an der A-Grippe. „In den allermeisten Fällen, die in Sorge sind, am Coronavirus erkrankt zu sein, würde die Diagnostik der Hausärzte zeigen, dass es sich um eine Grippeerkrankung handelt“, ist sich Dr. Lichtenberg sicher. Wichtig sei generell, beim Auftreten von Symptomen den Hausarzt telefonisch zu kontaktieren, um das weitere Vorgehen zu besprechen“. Denn völlig unabhängig davon, um welche Viruserkrankung es sich handele: „Eine Ansteckung Dritter sollte jeder möglichst vermeiden!“