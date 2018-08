Kreuznacher Jahrmarkt mit über 200 Geschäften

Rund 200 Geschäfte werden die Pfingstwiese in eine Festmeile verwandeln und beweisen, dass der Jahrmarkt seinen Ruf als Volksfest-Höhepunkt in der Region zu Recht trägt. Um einige der klassischen und neuen Attraktionen des Jahrmarktes kennen zu lernen, haben Besucherinnen und Besucher auch in diesem Jahr mit der Eröffnungsaktion »Test The Best« am Freitag eine besondere Gelegenheit - und die ist 2018 noch attraktiver. Denn Jahrmarktsbesucher haben nun noch länger die Möglichkeit, ihre favorisierten Fahrgeschäfte, Karusselle und Laufgeschäfte vergünstigt zu testen. In den vergangenen Jahren noch 30 Minuten kostenlos, können die Geschäfte in diesem Jahr in der Zeit von 15.45 bis 16.45 Uhr für eine volle Stunde zum Preis von einem Euro pro Attraktion besucht werden.

Auf die Jahrmarktsgänger wartet nach der pffiziellen Eröffnung des Jahrmarktes am Freitag, 17. August, auch 2018 wieder ein bunter Mix aus altbewährten und neuen Fahrgeschäften. Eine der besonderen Attraktionen ist beispielsweise die »Wilde Maus XXL«, eine Weiterentwicklung des mehr als 100 Jahre alten Klassikers. Die Achterbahn mit einer Schienenlänge von rund 600 Metern und einer Gesamthöhe von 30 Metern bietet nun auch eine animierte Reise via Virtual-Reality-Brille an. Auch junge Besucher müssen auf eine Achterbahnfahrt nicht verzichten. Dafür sorgt der »Gold Rusher«, eine brandneue doppelstöckige Kinderachterbahn im Design einer Minenlandschaft. Geeignet ist die Bahn bereits für Kinder ab drei Jahren, das Mitfahren der Erwachsenen ist aber ausdrücklich erlaubt.

Für ältere und nervenstarke Besucher ist der »Jules Verne Tower« geeignet, der höchste mobile Riesenkettenflieger der Welt mit beeindruckenden 80 Metern Gesamthöhe. Das Fahrgeschäft »1001 Nacht« gilt mit seiner Flughöhe von 27 Metern als Europas höchster und größter Fliegender Teppich, die fünf auf der Plattform angebrachten Vierer-Gondeln des »Kick Down« erreichen bei voller Fahrt bis zu 50 km/h und eine Erdbeschleunigung von bis zu 4 G, die »Große Geisterbahn« trägt den Titel der größten Zwei-Stock-Geisterbahn Europas und das Laufgeschäft »Die Große Spaßfabrik« bietet 300 Meter Wegstrecke und zehn Themenräume.

Alle Details zum Jahrmarkt erfahren Sie im gedruckten WochenSpiegel Bad Kreuznach vom 15. August.