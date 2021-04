KSK Rhein-Hunsrück startet Förderplattform "WirWunder"

111 Corona-Fälle im Monschauer Land

Altkreis Monschau. Zwei Neuinfektionen in der Gemeinde Roetgen, drei weitere Corona-Fälle in der Gemeinde Simmerath meldet der Krisenstab von Stadt und Städteregion Aachen. Derweil fordert Dr. Tim Grüttemeier vom Land NRW auch Menschen, die zwar in Deutschland versichert sind, aber in den Niederlanden oder Belgien leben, einen Anspruch auf einen kostenlosen Bürgertest zu gewähren.

