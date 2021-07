LEADER: Sieben Projekte im Mittelrheintal gefördert

Über die Verwendung der Fördermittel des 10. Aufrufs der LEADER-Region im rheinland-pfälzischen Teil des Welterbes Oberes Mittelrheintal wurde in der jüngsten Sitzung entschieden, die sowohl in Präsenz in Oberwesel als auch per Videoschalte digital stattfand. Die Projektauswahl trifft die Lokale Aktionsgruppe, die sich aus verschiedenen lokal ansässigen Akteuren des öffentlichen und privaten Sektors zusammensetzt und das Herzstück jeder LEADER-Region ausmacht. In dem aktuellen Aufruf konnten alle sieben eingereichten Projektideen für eine Förderung ausgewählt werden. Die Projektträger sind nun aufgefordert, den finalen Antrag zu stellen.

Der Höchstfördersatz von 250 000 Euro wurde durch das Gremium für die Instandsetzung und touristische Inwertsetzung des Torhauses des Fort Asterstein in Koblenz ausgewählt. Das Projekt entwickelt die Koblenzer Festungslandschaft mit einem neuen Baustein zur Information über die Festungsanlagen gekonnt weiter. Gleich zweimal darf sich die Stadt Oberwesel freuen, die für die weitere Begehbarmachung ihrer Stadtmauer sowie eine Audiotour zum Stadtmauerrundweg eine Gesamtförderung von mehr als 100 000 Euro erhält. Auch die Stadt St. Goar erhält eine Förderung von gut 80 000 Euro für die dreidimensionale Erfassung von Burg Rheinfels. Damit wird Rheinfels mit den vielen ober- und unterirdischen Gängen nicht nur umfassend digitalisiert, sondern auch für mobilitätseingeschränkte Personen erlebbar gemacht.

Bienenlehrpfad wird ebefalls gefördert

Der Imkerei und dem Insektenschutz widmet sich die Ortsgemeinde Dahlheim, die einen Bienenlehrpfad rund um ihre Schutzhütte entwickeln will und dafür eine Förderung von 8 000 Euro erhält. Als einziger privater Antragssteller kann sich das Weingut Ratzenberger über eine Förderung in Höhe von rund 9 000 Euro freuen. In Kooperation mit der Hochschule Geisenheim und der Flurbereinigung des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum hat das Weingut rund um die Ruine Fürstenberg eine innovative Querterrassierung auf den Weg gebracht, die nun durch die Förderung einer Bewässerungsanlage weiterentwickelt werden soll.

Aktuell erarbeitet die LEADER-Region eine neue Lokale integrierte ländliche Entwicklungsstrategie. Ziel dieser Strategie ist es vor allem, neue Impulse für eine wirtschaftliche Entwicklung der jeweiligen Region zu erschließen. Wer sich in die Bearbeitung der neuen Entwicklungsstrategie für das Mittelrheintal einbringen möchte, findet alle Informationen unter www.lag-welterbe.de oder beim Regionalmanagement (Nico Melchior, 0 67 71 / 59 95 46, 01 51 / 14 06 56 03, n.melchior@zv-welterbe.de).