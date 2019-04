Leckeres rund um die heimischen Fischarten

Obwohl die meisten Menschen bei Fisch sofort an Meer denken, kann man in den heimischen Flüssen, Seen und Fischzuchten eine große Vielfalt an delikaten Speisefischen entdecken. Bei den regionalen Fischproduzenten steht die Zucht von Bachforellen, Regenbogenforellen, Lachsforellen und Saiblingen im Mittelpunkt.

Mit dem Forellengut Rosengarten in Trassem und dem Forellenhof Trauntal in Börfink gibt es in der Region zwei mittelständische Produzenten, die eine naturnahe Fischzucht auf der Grundlage von hoher Wasserqualität, hochwertigem Futter und tiergerechter Besatzdichte betreiben. Sie verkaufen ihren frischen und veredelten Fisch vor Ort an ihre Kunden und beliefern die Küchen der an der Aktion beteiligten Restaurants. Ergänzt werden die Angebote auf den Speisekarten durch ein interessantes Rahmenprogramm.

Fisch und Weißwein ergänzen sich perfekt. Deshalb bieten die teilnehmenden Gastronomen die passenden regionalen Weine aus den Anbaugebieten an Mosel, Saar-Ruwer, dem Mittelrhein und der Nahe an. Alle Informationen zum Fischfestival und den weiteren kulinarischen Aktionen in der Premium-Wanderregion Saar-Hunsrück finden unter www.saar-hunsrueck-steig.de/kulinarik. Hier werden auch die Speisekarten der teilnehmenden Restaurants zum Fischfestival eingestellt.