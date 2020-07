Leiche in Weinsheim gefunden

Eröffnung: Archäologischer Parcours Bitburg

Bitburg. Aus dem „Römischen Rundweg“ in Bitburg ist der „Archäologische Parcours“ geworden. Am 11. Juli findet die offizielle Eröffnung statt. Bitburgs römische Vergangenheit kann gebündelt auf dem neu gestalteten Archäologischen Parcours Bitburg erlebt werden und das barrierefrei, modern und wissenschaftlich exakt aufgearbeitet. An elf Stationen erhalten die Besucher Einblicke in die…

weiterlesen