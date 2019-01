Leitungstrassen von Gashochdruckleitungen werden gepflegt

Dolphins: Nichts zu verlieren gegen die Thuringia Bulls

Trier. Am 14. Spieltag der 1. Rollstulbasketball Bundesliga treffen die Dolphins am Sonntag, 27. Januar, um 14.30 Uhr auf die ungeschlagenen Thuringia Bulls aus Elxleben. Um die weiße Weste auswärts zu behalten, steht also eine harte Aufgabe an.

