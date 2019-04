Licht für Karbach, Schatten für den TSV

von Arno Boes

Obwohl Trainer Torsten Schmidt kurz vor dem Anpfiff André Marx und Tobias Jakobs wegen nicht auskurierter Verletzungen doch wieder aus der eigentlich vorgesehenen Startelf nehmen musste, gingen die Hunsrück sehr motiviert in die Partie. Selim Denguezli rückte für Jakobs nach und in der vierten Minute bedankte er sich für dieses Vertrauen des Trainers mit dem Führungstor für Karbach. Völlig frei stand er am Elfmeterpunkt, TuS-Torwart Paucken hatte keine Chance. Schon zehn Minuten später machte Michael Stahl den Ausgleich für die Koblenzer, ansonsten war der Koblenzer aber fest im Griff der Karbacher, die ihm kaum Raum zum Spielaufbau ließen. Die Hunsrücker hatten so die Gastgeber gut im Griff und gingen in der 37. Minute verdient durch Enrico Köppen mit 1:2 erneut in Führung.

Drei Minuten nach Wiederanpfiff gelang Oskar Feilberg das vorentscheidende 1:3 für Karbach, dass in der Folge das Spiel kontrollierte und kaum eine Chance für die Koblenzer zuließ. Die TuS versuchte es zwar noch mit taktischen Umstellungen, gelingen wollte aber kaum etwas. In der 79. Minute war es dann erneut Torjäger Köppen, der nach einer sehenswerten Einzelleistung den 1:4-Endstand herstellte. Der Karbacher Torjäger hatte mit seinen zwei Treffern nicht nur erheblichen Anteil zum Erfolg, sondern überzeugte auch mit einer guten Gesamtleistung in einem insgesamt hochmotiviert und taktisch diszipliniert aufspielenden Karbacher Team. Torsten Schmidt war am Ende mehr als zufrieden: „Der Sieg ist verdient, denn wir haben diesmal unsere Chancen konsequent genutzt.“

Das konnte Julian Feit, Trainer des TSV Emmelshausen, am Ende der Partie gegen die Arminia aus Ludwigshafen leider nicht von seinem Team sagen. Allein in den letzten 10 Minuten scheiterten seine Spieler dreimal fast freistehend vor dem Gästetor, so dass am Ende eine 1:2-Niederlage feststand.

Dabei hatte es am Anfang gut für die Hunsrücker ausgesehen, bei denen der Motivationsgewinn aus dem Sieg eine Woche zuvor in Koblenz anzumerken war. Mit schnellem Umschaltspiel setzten sie die Gästeabwehr unter Druck. Zum Erfolg führte das in der neunten Minute, als Marcel Christ den Ball am Arminia-Torwart vorbei zum 1:0 ins Netzt spitzelte. Besondere Fußballkunst bekamen die 275 Zuschauer danach aber nicht zu sehen, beide Mannschaften versuchten es vor allem mit weiten Pässen, die aber meist von der gegnerischen Abwehr abgefangen wurden. Ein paar Chancen gab es auf beiden Seiten, zwingend waren sie aber nicht.

In der zweiten Hälfte drängten die Ludwigshafener etwas stärker und machten dann auch in der 54. Minute den Ausgleich. Ein Unentschieden war für die Emmmelshausener als 16. Der Tabelle aber zu wenig, deshalb suchten sie weiterhin vorne ihre Chancen, leider ohne Erfolg. Den hatten die Gäste auf ihrer Seite, als sie in der 74. Minute in Führung gingen. Wenigstens einen Punkt retten, das war die Devise des TSV in der letzten Viertelstunde, mehr als die bereits erwähnten ungenutzten Chancen kamen aber leider nicht mehr heraus. Nach dieser Niederlage dürfte es für den TSV nun doch schwierig werden, die Abstiegszone der Oberliga doch noch zu verlassen, zumal einige der vor ihnen liegenden Teams an diesem Wochenende punkteten.

Am kommenden Samstag empfängt der FC Karbach auf dem Quitinsberg um 15.30 Uhr den SC Idar-Oberstein, Emmelshausen spielt zeitgleich beim saarländischen FV Diefflen.