Lichterglanz verzaubert Weihnachtshaus im Hunsrück

Das Weihnachtshaus ist ohne Frage ein Blickfang. Egal ob Jung oder Alt, keiner läuft einfach so an dem Lichtspektakel in der Osterbahn vorbei, sondern hält zumindest ein paar Augenblicke inne, um das beeindruckende Panorama auf sich wirken zu lassen. Denn es gibt nicht nur Lichterketten zu bestaunen, sondern auch Schnee-, Weihnachtsmänner, eine Krippe und mehr - sogar einen singenden Elch.

Wie viele Lichter hier leuchten, das hat Detlef Kunz nicht nachgezählt. »Wir haben rund 140 unterschiedlich lange Lichterketten und vermutlich rund 200 Meter Lichterschläuche, die Haus und Grundstück in ein warmes Licht rücken. Diese festliche und gemütliche Atmosphäre vertreibt für kurze Zeit die dunkle Jahreszeit«, erklärt der 48-jährige seine Motivation, sein Grundstück alle Jahre wieder weihnachtlich zu beleuchten.

Seit nunmehr 20 Jahren wird das Haus geschmückt - und das ist Familiensache. Mittlerweile packen auch seine Kinder Leonie und Lennie (5 und 7 Jahre) tatkräftig mit an. Es steckt nämlich viel Arbeit hinter dem weihnachtlichen Lichterfest. Bereits Ende Oktober steigt Kunz aufs Dach, um die ersten Lichterketten anzubringen.

Was vor zwei Dekaden mit ein paar Lichterketten rund um die Gauben begann, ist im Laufe der Jahre mehr und mehr gewachsen. So verbringt die Familie Kunz dann bis zur Adventszeit täglich drei bis vier Stunden, um alles aufzubauen und anzubringen. Verschiedene Elemente (wie die Krippe oder die Modelleisenbahn) werden zudem täglich auf- und abgebaut, wenn die Lichter nachts wieder ausgehen.

In seiner vollen Pracht erstrahlt das Weihnachtshaus in Ober Kostenz vom 1. Advent bis Mitte Januar. Dann wird alles wieder abgebaut und verschwindet in Kisten - bis zum nächsten Advent. Wer sich trotzdem vor Ort einen Eindruck verschaffen möchte, den weißt Kunz darauf hin, dass es in der Straße keine Parkmöglichkeiten gibt. Solche findet man am Dorfplatz oder Friedhof. Von dort ist das Weihnachtshaus fußläufig erreichbar.