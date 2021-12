Lions-Adventskalender 2021: Die Türchen öffnen sich

»Wir sind allen Sponsoren sehr dankbar, dass sie uns wieder für den guten Zweck unterstützen. Gerade in Zeiten der Pandemie«, sagen die Lions Activity-Beauftragten Wolfgang Nass und Erik Gregori. Auch im 14. Jahr war der Kalender am ersten Tag bereits ausverkauft. Für die Menschen in der Region ist der Kalender in der Adventszeit zu einer Institution geworden. Das freut auch den aktuellen Lions-Präsidenten Wolfgang Wagner.

Welche Kalender-Nummern gewonnen haben, erfahren Sie täglich auf der Homepage des Lions Club Hunsrück:

https://www.lions-hunsrueck.de/kalender

Alle Gewinnnummern der vergangenen Tage werden zudem in den nächsten Wochen in den WochenSpiegel-Ausgaben abgedruckt.