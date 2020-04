ab 16. April 2020 Artikel teilen





LKW brannte auf der B 50

Hunsrück/Nahe. In den frühen Morgenstunden des 16. April fing ein mit Frischfleisch beladener LKW gegen 3.30 Uhr in Brand. Der Sattelzug war auf der B 50 aus Fahrtrichtung Flughafen-Hahn kommend in Richtung Kirchberg unterwegs. Aufgrund eines technischen Defekts an der Fahrzeugbereifung war der Fahrer gezwungen, den Auflieger auf dem Seitenstreifen abzustellen.