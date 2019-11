Loreleykliniken bleiben bis Ende 2020 erhalten

"Hierzuland" zu Besuch in Treis

Treis. Am Donnerstag, 14. November 2019, 18.45 Uhr, wird der Besuch der SWR-Serie "Hierzuland" in Treis in der Landesschau Rheinland-Pfalz ausgestrahlt. Zum Inhalt: Am Donnerstag, 14. November 2019, ist Treis, der Ortsteil der Doppelgemeinde Treis-Karden, Star der SWR-Serie "Hierzuland". Das Dorf an der Mosel hat rund 2.400 Einwohner. Etwa 1.800 davon sind in Treis zu Hause. Der Moselort lebt in…