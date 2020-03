Malwettbewerb für Kinder - holt Euch die Preise!

Die Naheland-Touristik hat einen Malwettbewerb für Kinder gestartet. Es gibt Eintrittskarten und Gutscheine zu gewinnen! Die Zeit zuhause ein bisschen versüßen und gleichzeitig tolle Preise vergeben: Das war der Gedanke der Naheland-Touristik, als sie jüngst beschloss, einen Nahe-Malwettbewerb für Kinder ins Leben zu rufen. Dabei sollen die Kleinen ein Bild davon malen, was sie an der Nahe am liebsten mögen. Mit den Preisen - größtenteils Gutscheine und Eintrittskarten für Freizeitaktivitäten - sollen nicht nur die lokalen Betriebe unterstützt werden, sondern auch Vorfreude auf die Zeit nach Corona gemacht werden. Teilnehmen dürfen Kinder bis zwölf Jahre. Jedes Kind darf nur ein Bild einreichen. Die Bilder werden im Nachhinein in den Social-Media-Accounts der Naheland-Touristik veröffentlicht.

Malwettbewerb für Kinder: Schickt Bilder an die Naheland-Touristik!

Die Motivwahl ist völlig frei. Es kann beispielsweise ein bestimmter Ort gemalt werden wie der Barfußpfad, ein Bergwerk oder Schwimmbad, der Wald oder die Nahe selbst, es können Sehenswürdigkeiten sein wie die Brückenhäuser, die Felsenkirche oder Burgen, oder eine Freizeitaktivität an der Nahe wie Wandern, Radfahren, Draisine fahren oder einen bestimmten Spielplatz. Damit deutlich ist, was die Kinder am liebsten mögen, sollen sie den Satz »Am liebsten mag ich . . .« sowie ihren Vornamen und das Alter auf das Bild schreiben. Wer noch nicht schreiben kann, darf die Eltern um Hilfe bitten. Die selbstgemalten Bilder sollen dann bis spätestens Ostermontag, 13. April, mit dem Namen, Wohnort und Alter des Kindes als Foto oder eingescannt per E-Mail an info@naheland.net (Betreff »Nahe-Malwettbewerb«) oder als private Nachricht an die Naheland-Touristik-Accounts auf Facebook oder Instagram (nahe.land) geschickt werden.

Die Malwettbewerb-Gewinne

Eine Jury wählt unter Berücksichtigung des Alters die zehn besten Bilder aus. Der 1. Platz darf sich über eine Familienkarte für das Kupferbergwerk in Fischbach freuen (Eintritt für 2 Erwachsene und 2 Kinder). Der 2. Platz erhält zwei Eintrittskarten ins Museum für Puppentheaterkultur inklusive Theatervorstellung in Bad Kreuznach und der 3. Platz gewinnt eine coole Kühltasche voll mit süßen Leckereien von der VG Baumholder. Doch auch die Plätze 4 bis 10 gehen nicht leer aus. Der 4., 5., und 6. Platz gewinnen je einen Kombikarte für freien Eintritt in den Barfußpfad und das Bad Sobernheimer Freibad und eine Miniwurfscheibe. Der 7., 8. und 9. Platz erhalten je einen Gutschein zum Ausleihen des Entdeckerrucksacks für kleine Forscher im Nationalpark Hunsrück-Hochwald und der 10. Platz gewinnt ein Malbuch und Buntstifte.