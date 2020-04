Maskenpflicht ab 27. April nun auch in Rheinland-Pfalz

In anderen Bundesländern ist das Tragen von Alltagsmasken in Bussen und Bahnen (ÖPNV) sowie beim Einkaufen als Schutzmaßnahme in der Corona-Virus-Pandemie bereits seit einigen Tagen Pflicht, nun ziehen andere Länder und darunter auch Rheinland-Pfalz nach. Von Montag, 27. April, an ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beziehnungsweise einer sogenannte Alltagsmaske im im ÖPNV und beim Einkaufen verpflichtend.

Mit der Vorschrift, Mund und Nase mit Stoff zu bedecken, soll die Gefahr minimiert werden, unbeabsichtigt Mitmenschen mit dem neuartigen Coronavirus anzustecken. Neben so genannten OP-Masken sind auch selbstgenähte Stoffmasken oder über das Gesicht gezogene Schals und Tücher als Schutzbarriere erlaubt.Ministerpräsidentin Dreyer ist sich sicher, dass sich in den kommenden Tage alle Bürgerinnen und Bürger Masken anschaffen können, um der Maskenpflicht nachzukommen. Das Nichteinhalten der Maskenpflicht werde zunächst in der Anfangsphase mit Verwarnungen und dann auch mit Bußgeldern geahndet. Wie lange die Maskenpflicht gelten werde, könne zurzeit noch nicht gesagt werden.

Maskenpflicht gilt ab Montag, 27. April

"Im Sinne eines gemeinsamen Vorgehens haben sich die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz sowie die Regierungschefs von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Saarland, sowie Bremen darauf verständigt, ab dem 27. April die bisherige dringende Empfehlung im ÖPNV und beim Einkaufen eine Mund-Nasen-Bedeckung oder eine sogenannte Alltagsmaske zu tragen, in eine Pflicht zu überführen", teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit.

Bürgerinnen und Bürgern sowie Handelsunternehmen werde mit dem Inkrafttreten ab kommenden Montag die nötige Zeit gegeben, um sich auf die neuen Regelungen vorzubereiten. "Bis dahin gilt weiter die dringende Bitte an die Bürgerinnen und Bürger, im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkauf im Einzelhandel, Mund und Nase zu bedecken", so Dreyer.

Ansteckungsgefahr durch Maskenpflicht weiter drosseln

Wie die Ministerpräsidentin ausführte, wurde in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Tagen und Wochen alles daran gesetzt, genügend Masken für das medizinische Personal bereit zu stellen. "Wir haben für alle Schülerinnen und Schüler im Land wiederverwendbare Alltagsmasken beschafft und Notfallkoffer für Schulen, falls Kinder mal ihre Masken vergessen haben. In Apotheken und Drogeriemärkten sind mittlerweile viele Alltagsmasken zu kaufen. Ich weiß auch von hunderten Initiativen im Land, die mittlerweile selbst oder für andere nähen oder sogar in die Produktion eingestiegen sind", so Dreyer, die betonte: "Masken können ein Beitrag sein, die Ansteckungsgefahr weiter zu drosseln nach dem Motto: Ich schütze Dich, Du schützt mich“.

