Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Gerolstein: Brand durch spielende Jugendliche

Gerolstein. Jugendliche setzten eine Couch im ehemaligen Albertinum in Brand. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht. Am Samstag, 7. März, gegen 17 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand im Bereich des ehemaligen Albertinums in Gerolstein informiert. Ein Zeuge aus der VG Gerolstein entdeckte aufsteigenden Rauch im Bereich des leerstehenden Gebäudes des…