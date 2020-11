Mehrere Vollsperrungen im Rhein-HunsrÃ¼ck-Kreis

Are you thinking, I need Reviews On Custom Essays online! If your hands are full and you cant get to your homework and class assignments Bis zum Wochenende teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach folgende Baumaßnahmen für die KW 48 mit.

Vollsperrung zwischen Riegenroth und Kisselbach

Von Montag, 23. November, 7 Uhr, bis Mittwoch, 25. November, 17 Uhr, ist die L 219 zwischen Riegenroth und Kisselbach für den Straßenverkehr voll gesperrt. Die Straßenmeisterei Simmern führt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit Deckensanierungsarbeiten durch. Der Verkehr wird über die K 41 sowie die L 214 über Laudert umgeleitet.

Vollsperrung zwischen Fronhofen und Keidelheim

Von Montag, 23. November, 7 Uhr, bis Donnerstag, 26. November, 17 Uhr, ist die L 226 zwischen Fronhofen und Keidelheim für den Straßenverkehr voll gesperrt. Die Straßenmeisterei Simmern führt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit Deckensanierungsarbeiten durch. Der Verkehr wird über die K 20 sowie die L 108 über Külz umgeleitet.

Vollsperrung zwischen Hasselbach und Wüschheim

Von Dienstag, 24. November, 7 Uhr, bis Freitag, 27. November, 17 Uhr, ist die K 22 zwischen Hasselbach und Wüschheim für den Verkehr voll gesperrt. Die Straßenmeisterei Simmern führt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit Deckensanierungsarbeiten durch. Der Verkehr wird über die L 226, die B327 sowie die L 225 umgeleitet.

A 61: Sperrung zwischen Rheinböllen und Rastanlage

Zudem wird die Anschlussstelle A 61 / B 50 Rheinböllen, in Fahrtrichtung Köln/Koblenz, von Samstag, 21. November, 9 Uhr, bis Sonntag, 22. November, 22 Uhr, wegen Bauarbeiten für den Verkehr gesperrt.

Die Auffahrt auf die A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen/Mainz sowie die Abfahrt aus Richtung Köln/Koblenz kommend in Richtung Rheinböllen auf die B 50 ist weiterhin uneingeschränkt möglich. Für die Auffahrt Köln/Koblenz wird der Verkehr zunächst auf der A 61 in Richtung Ludwigshafen/Mainz geleitet. An der Anschlussstelle Stromberg wird der Verkehr ausgeleitet und anschließend wieder in Richtung Köln/Koblenz auf die A 61 geführt.

Für die Abfahrt auf die B 50 wird der aus Süden kommende Verkehr zunächst in Richtung Köln/Koblenz bis zur Anschlussstelle Laudert weitergeführt. An der Anschlussstelle wird der Verkehr ausgeleitet und anschließend wieder in Richtung Ludwigshafen/Mainz auf die A 61 geführt. Hierdurch kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.