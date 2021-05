Mit Musik Leben gerettet

Aber auch Bands, Jugendchöre und Solokünstlerinnen aus dem gesamten Bistum Trier beteiligten sich mit Videos am digitalen Konzert, um Spenden zu sammeln. Aus dem Hunsrück war der Dekanatsjugendchor "No Limits" unter der Leitung von Volker Klein sowie Sophie Becker aus Kastellaun mit der Formation "The Takanaka Club Band" mit dabei. Das anvisierte Ziel von 50 000 Euro wurde dabei sogar übertroffen. Und spenden ist weiterhin möglich. Das Benefiz-Event verfolgten fast 100 000 Menschen und wurde von Caritas international und der Jugendaktion im Bistum Trier „Wir gegen Rassismus“ organisiert.

„Mit 50 000 Euro kann Caritas international zum Beispiel 3 000 Menschen in Syrien mit Lebensmitteln versorgen, 330 Kindern im Südsudan eine Schulbildung ermöglichen, 750 Hygiene-Pakete mit Seife und Desinfektionsmittel im Rohingya-Camp in Bangladesch verteilen und 1 400 Geflüchtete in Griechenland mit warmer Kleidung versorgen“, erklärt Caroline Lauhoff von Caritas international, die den Abend mit Pastoralreferent Christopher Hoffmann von „Wir gegen Rassismus“ und Daniel Steiger von der Katholischen Erwachsenenbildung Koblenz moderierte.

Weitere Informationen zur „European Solidarity Challenge“ und die Möglichkeit weiterhin zu spenden gibt es auf www.caritas-international.de/challenge2021