Mitmachen: Lichteraktion fÃ¼r mehr Zusammenhalt

Ab 16.30 Uhr - so der Wunsch der Initiative - sollen die Kreuznacherinnen und Kreuznacher mit Kerzen vor ihre Geschäfte, ihre Haustüre, vor die Kirchen treten und die Stadt damit erhellen. „So soll ein Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt entstehen", sagt Iris Prencipe, die ehrenamtlich im Pfarrgemeinderat aktiv ist. Sie hat die Initiative "Wir sind Kreuznach" gemeinsam mit Claudia Holbach, Manuela Gillesim April ins Leben gerufen, um den Zusammenhalt in der Stadt zu stärken, ortsansässige Unternehmen zu unterstützen, Kulturangebote auszubauen und Vereinen sowie Organisationen eine Plattform zu bieten.

Gottesdienste zum Auftakt

Bei der Lichteraktion am morgigen Samstag sind auch die evangelische und katholische Kirche mit an Bord: Sie eröffnen die Aktion ab 15.30 Uhr mit gottesdienstlichen Angeboten. So gibt es in der evangelischen Pauluskirche (Kurhausstraße 2) insgesamt vier Licht-Wort-Gebete über den gesamten Nachmittag hinweg. Eine Adventsandacht mit Lichterprozession der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz findet um 15.45 Uhr in der Kapelle im St. Marienwörth Krankenhaus (Mühlenstraße 39) statt. Zeitgleich bieten Pfarrer Dr. Michael Kneib und Kirchenmusiker Klaus Evers Gebet, Musik und Text unter der Überschrift „Wofür brennst du?" in der Heilig Kreuz Kirche (Wilhelmstraße 39) an.

Weitere Informationen zur Lichteraktion und zur Arbeit der Initiative selbst gibt es unter der Adresse www.wirsindkreuznach.de. Dort gibt es auch die Möglichkeit, sich für die Gottesdienste anzumelden.