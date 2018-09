Murscher Eselsche gehört zu den Top 20 Wanderwegen

Am Wegeformat, an den weiten Aussichten sowie am Baybach kann man eigentlich nichts mehr verbessern. Und so waren es eher kleine, aber feine Sachen, die das Plus ausmachten. An erster Stelle ist natürlich der drei Meter große Stahlesel zu nennen, der komplett in Eigenleistung erstellt wurde. Daneben wurden der Eingang zum tiefen Schacht der Grube Theresia freigelegt sowie eine Infotafel über die Entstehung der Traumschleife und eine überdachte Sitzgelegenheit am Perdskimbel aufgestellt. Weitere Zehntelpunkte entfielen auf die Verbesserung der Beschilderung der Rettungspunkte und die Vernetzung mit benachbarten Wanderwegen.

Verbandsgemeindebürgermeister Peter Unkel freut sich über das positive Ergebnis für die Region und bedankt sich besonders bei den vielen freiwilligen Helfern, die solche Aktionen in Morshausen regelmäßig möglich machen. Premiumwege werden alle zwei Jahre zertifiziert.