Nach schwerer Krankheit: DRK-PrÃ¤sident Wolfgang Ginz ist tot

customer service thesis statement see it here writing at masters level custom history dissertation services writing "Mit Wolfgang Ginz verliert das Deutsche Rote Kreuz im Kreis Bad Kreuznach und darüber hinaus einen Menschen, dem die Werte und Aufgaben des Roten Kreuzes eine feste Größe in seinem Leben waren", betonte der stellvertretende DRK-Präsident Michael Schaller. "Sein großes Engagement für alle Rotkreuzler und damit auch für die Bevölkerung im Kreis Bad Kreuznach, war und ist uns seit vielen Jahren ein Vorbild von gesellschaftlichem Engagement. Wir werden ihn als unseren Präsidenten, Freund und Mentor schmerzlich vermissen."

26 Jahre an der DRK-Spitze

Website Phd Thesis Requirements Quality web content, or a lack thereof, can make or break your business > Learn Wolfgang Ginz trat bereits im Jahr 1994 auf Initiative des damaligen Landrates Hans Schumm in das DRK ein und stellte sich als Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes Bad Kreuznach zur Verfügung. In diesen 26 Jahren seiner Amtszeit, gelang es Wolfgang Ginz aus dem DRK-Kreisverband Bad Kreuznach eine kompetente und professionelle Organisation zu formen, welche heute in vielseitigen Bereich der Wohlfahrtshilfe tätig ist. Besonders am Herzen lagen dem Vollblutrotkreuzler die konkrete Hilfe für Menschen in Not und der Respekt vor dem ehrenamtlichen Engagement der vielen Rotkreuzler. Zu Beginn des Jahres hatte er bereits verlauten lassen, dass er keine eine weitere Amtszeit als DRK-Präsident mehr antreten möchte.

Party Planning Business Plan - leave behind those sleepless nights working on your coursework with our custom writing help Receive an A+ help even for the DRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Decker ist ebenfalls persönlich tief vom Tode des DRK-Präsidenten betroffen: "Wolfgang Ginz war für mich immer ein Mentor und Wegbegleiter, auf den ich mich in jeder noch so schwierigen Situation verlassen konnte. Sein Rat war stets geprägt von Sachverstand, Menschlichkeit und einer guten Portion Gelassenheit. Dies wird mir künftig fehlen. Vor allem vermisse ich ihn jedoch als Freund, der mich in meinem beruflichen Lebensweg immer wohlwollend begleitet hat."

Neben dem Amt des DRK-Präsidenten, war Wolfgang Ginz auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-Nahe. Dort vertrat er den DRK-Kreisverband als Gesellschafter. Auch zum Präsidenten des DRK-Landesverbandes Rheinland-Pfalz, Landrat Rainer Kaul hatte Wolfgang Ginz ein freundschaftliches Verhältnis. Zudem engagierte sich Wolfgang Ginz auch auf Bezirks- und Landesebene im DRK. Er setzte sich unter anderem für den Bau des Seniorenheimes des DRK-Landesverbandes in Rüdesheim ein. Für seine Verdienste wurde er mit der Landesverdienstmedaille des Deutschen Roten Kreuzes in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Die DRK Familie trauert nun um einen Präsidenten, der sicher eine große Lücke in der Gemeinschaft der Rotkreuzler hinterlassen wird. "Was uns Wolfgang Ginz in den vergangenen 26 Jahren mit auf den Weg gegeben hat, werden wir nicht vergessen und ihm stets einen Platz in unserer Mitte bewahren", ist sich Michael Schaller sicher.