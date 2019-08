Nächtliche Tour mit entwendeten Golfcarts durchs Dorf

Am heutigen Sonntag, 4. August, gegen 1 Uhr begaben sich zwei Hotelgäste in Stromberg auf eine nächtliche Tour mit den hoteleigenen Golfcarts. Ein Mitarbeiter des Hotels bemerkte, wie die 39- bzw. 52-jährigen Männer in der Nacht mit den wendigen Flitzern zunächst über das Hotelgelände und schließlich durch den Ortsteil Schindeldorf kurvten. Wie die Männer die Fahrzeuge starteten, steht bislang nicht fest, ebenso, ob ein Schaden an den Carts oder im Verkehrsraum entstanden ist.

Die hinzugezogene Polizeistreife stellte fest, dass beide Männer unter Alkoholeinfluss standen. Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden eingereicht. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem nächtlichen Ausflug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach, Telefon: 0671 88110, zu melden.