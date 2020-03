Nah beim Nächsten in der Krise

Update/Corona-Zentrum öffnet am Montag im Trierer Messepark

Trier. Im Messepark Trier öffnet am Montag, 23. März, um 10 Uhr das Corona-Zentrum Messepark. Auf Grund der anhaltenden Corona-Pandemie soll so gewährleistet werden, dass möglichst viele Personen mit Verdacht auf Corona-Infektion aus dem Stadtgebiet schnell untersucht werden können. Die Patienten müssen vorher einen Fragebogen mit vier Fragen (s.u.) ausfüllen und ihre Versichertenkarte mitbringen sowie aus Hygienegründen einen eigenen Kugelschreiber oder Bleistift. Im neuen Corana-Zentrum bestehen auch Untersuchungsmöglichkeiten für Kinder durch einen eigenen Kinderarzt. Die Anfahrt erfolgt über die Luxemburger Straße. Die Testmöglichkeit in der Feldstraße in Trier (Synlab Medizinisches Versorgungszentrum Trier GmbH) soll aufgrund der problematischen Anfahrt- und Parksituation geschlossen werden. Dorthin überwiesenen Patienten werden am Monatg, 9 bis 16 Uhr, noch vor Ort getestet. Danach wird kurzfristig entschieden, ob die Testmöglichkeit in der Feldstraße weiter bestehen bleib. Das hängt wohl auch davon ab, ob die Abläufe im neuen Corona-Zentrum reibungslos funktionieren, wie Synlab auf Anfrage des Wochenspiegel am Sonntagmittag telefonisch mitteilte.