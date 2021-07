ab 29. Juli 2021 Artikel teilen





Nature One: 20 Stunden Musik im Stream

Hunsrück/Nahe. Seit über 25 Jahren verwandeln 65 000 Raver am ersten Augustwochenende die Raketenbasis Pydna und 100 Hektar angrenzende Wiesen in die größte Stadt im Hunsrück. Zum zweiten Mal in Folge muss die Nature One ausfallen. Dafür findet jetzt das Nature One "Streaming-Weekend" statt - mit eine Spendenaktion für die Flutopfer.