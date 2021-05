Naturschleife Oberes Simmerbachtal eröffnet

Weitere Lockerungen in MYK ab 28. Mai

Kreis Mayen-Koblenz. Am heutigen Mittwoch, 26. Mai, liegt die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Mayen-Koblenz den fünften Werktag in Folge unter dem Wert von 50. Neben den aktuell geltenden Regeln treten zusätzlich ab Freitag, 28. Mai, folgende Lockerungen in Kraft: Die Innengastronomie darf öffnen. Wie schon bei außengastronomischen Angeboten sind für einen Besuch in der Innengastronomie die Pflicht zum…