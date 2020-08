Oberwesel: Komplette Stufe in Quarantäne

Ebenso mussten dessen Fußball-Kameraden in häusliche Quarantäne, die auch Schulen in Boppard besuchen. Alle betroffenen Personen werden am morgigen Mittwoch, 26. August, getestet. Die Schüler, bei denen der Test negativ ausfällt und keinen engen Kontakt mit dem positiv getesteten Schüler hatten, dürfen wieder zum Unterricht zurückkehren.

„Die Quarantäne in der gesamten Stufe in Oberwesel war nötig, da wir die Kontakte durch den klassenübergreifen Unterricht nicht schnell genug nachzuvollziehen konnten. Das Wichtigste in der Pandemie ist die Unterbrechung von Infektionsketten“, sagt Dezernentin Sandra Zilles von der Kreisverwaltung.