Pfalzfeld: Einbruchsversuch in McDonalds-Filiale

"Falsche" Polizisten zocken ab

Mendig. Am Donnerstag, 28. Januar, haben "falsche" Polizeibeamte in der Dünnwaldstraße in Mendig Wertsachen und Bargeld abgezockt.Das Opfer wurde über viele Stunden mehrfach von einem angeblichen Polizeikommissar Meier und einer Kriminalkommissarin Müller telefonisch mit unterdrückter Rufnummer kontaktiert. Die "falschen" Polizisten erklärten dem Opfer glaubhaft, dass die…