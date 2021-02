PI Boppard: Unfallflucht und Trunkenheitsfahrt

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag gegen 8 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter LKW einen Zaun in der Mittelstraße in Laudert. Der LKW-Fahrer verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzten (Tel.: 0 67 42 / 80 90, E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de).

Verkehrsunfall mit Personenschaden sowie Alkoholeinfluss

Am Sonntag befuhr ein PKW die B 9 aus Richtung Oberwesel kommend in Fahrtrichtung St. Goar. In Folge von unangepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mehrfach mit der Schutzplanke. Der Fahrer stand zudem unter dem Einfluss von Alkohol. Die Beifahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwerverletzt, das auf der Rücksitzbank transportierte 10-Jährige Kind wurde leichtverletzt.

Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte am Samstag ein Fahrzeug in Pfalzfeld kontrolliert werden. Beim Fahrzeugführer konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Vortest reagierte positiv auf THC. Auch hier wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Straf-und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Einbruchsdiebstähle in Sprinter

In Oberwesel wurden in der Nacht von Freitag zu Samstag zwei Sprinter aufgebrochen. Unbekannte Täter hebelten hier die Fenster heraus und entwendeten diverses Werkzeug. Bei Hinweisen oder verdächtige Wahrnehmungen bittet die Polizeiinspektion Boppard und Mitteilung über Telefon 0 67 42 / 80 90 oder per Mail an: piboppard@polizei.rlp.de.