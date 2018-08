Pkw überschlägt sich

In den frühen Abendstunden des 7. August kam es gegen 17.35 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Personenkraftwagen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis und einem Linienbus. Der Unfall ereignete sich in Boppard / Buchenau, Kreuzungsbereich Buchenauer Straße/Bei den Roten Buchen. Vorausgegangen war eine Vorfahrtmissachtung durch den Pkw-Fahrer, in dessen Folge die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Pkw überschlug sich und blieb nach dem Zusammenstoß auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen des Pkw wurden glücklicherweise nur leicht verletzt; beim Fahrer wurde eine Blutprobe angeordnet. Am beteiligten Linienbus entstand Sachschaden.

