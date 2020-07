ab 07. Juli 2020 Artikel teilen





Saisonstart: Erstes "Corona-Kurkonzert" in Boppard

Hunsrück/Nahe. Endlich: Am vergangenen Sonntag, 5. Juli, fand das erste Kurkonzert der Saison am Musikpavillon in der Rheinallee in Boppard statt. Denn der coronabedingte Lockdown der letzten Monate hat auch die Musikvereine und Chöre der Stadt und Region hart getroffen.