PuK: Pippi Langstrumpf kommt zur Eröffnung

Bei dieser Sonderausstellung heißt es Eintauchen in die Welt der Villa Kunterbunt, Petterson und Findus treffen und die neuesten Abenteuer der Mama Muh erfahren. Dazu hat das Museum für PuppentheaterKultur auf einer Sonderausstellungsfläche von 150 qm die Kultfiguren der schwedischen Kinderliteratur zusammengetragen und fantasievoll ausgestellt. Filme über Astrid Lindgren und ihre Werke ergänzen die Schau. Kleine und große Museumsbesucher können auf Entdeckungsreise gehen, von Lönneberga bis zum Takkatukkaland. Zu sehen ist die Sonderausstellung während der regulären Öffnungszeiten des Museums (Mittwoch bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen: 11 bis 17 Uhr, montags und dienstags geschlossen).

Pippi, Findus und Mama Muh schauen persönlich vorbei

An den kommenden drei Sonntagen begrüßen die Titelhelden der Ausstellung Museumsbesucher höchstpersönlich: Am morgigen Sonntag, 17. Mai, ist Pippi Langstrumpf zu Gast im PuK, danach folgen Mama Muh (Sonntag, 24. Mai) und Petterson und Findus (Sonntag, 31. Mai). Die Ausstellung findet im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz statt, der dieses Jahr dem Motto „Kompass Europa: Nordlichter“ folgt. In Kooperation mit dem Kultursommer wurde außerdem zu Ehren von Astrid Lindgren eine neue Museumstasse aufgelegt.